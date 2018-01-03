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Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu

Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı, kendi hikayeleriyle belgeselleştirildi.

DHA | 03.01.2018 - 09:52..
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Barış'ın üstlendiği 'Benden Hikayesi'nde Sait Faik kendi hikayeleriyle izleyiciyle buluşacak. Belgeselin ilk gösterimi usta yazarın ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs'ta Baba Sahne'de gerçekleşecek.

Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle 2017 Temmuz ayında çekimlerine başlanan 'Benden Hikayesi'nin görüntü yönetmenliğini Hikmet Merdan yaparken, usta yazar Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırdı. Belgeselde Sait Faik'in hayatı hikayelerinden pasajlarla izleyiciye aktarıldı.

Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu

DÖRT YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Senaryoyu 2013 yılında kaleme aldığını söyleyen senarist ve yönetmen Onur Barış, "'Benden Hikayesi' Sait Faik’in hikayeleriyle bize kendini anlattığı bir belgesel. Benden Hikayesi’ni 2013'te yazmaya başladım. Sinema fiziksel şartlarla yapıldığı için bir süre destek aradım. Kültür Bakanlığı’ndan desteği aldıktan sonra çekimlere 2017'nin temmuz ayında başladım. Şu an belgesel kurgu aşamasında, yakın zamanda bitmiş olacak." dedi.

Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu

SIRADAN İNSANLAR ROL ALDI

Yazarı sinematografi öğeleriyle ona yakışır bir biçimde anlatmak için yola çıktıklarını belirten Barış şöyle devam etti:

"Sait Faik, edebiyatı ve sanatı farklı gören bir insan. Edebiyatı, edebiyat yapmak için ya da edebiyatçı olmak için yapılmayacağını düşünüyor. Edebiyat eleştirmenleriyle vakit geçirmekten, edebiyat konuşmaktan çok fazla zevk almıyor. Biz de belgeselde Sait Faik’in öykülerinde yer alabilecek, sıradan insanlara yer verdik. Sait Faik’in duygu durumlarını etkilediği insanlarla görüştük."

Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu

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