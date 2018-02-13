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Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu.

İHA | 13.02.2018 - 00:24..
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Çamlaraltı Mahallesi 6036. Sokak’taki bir apartta meydana gelen olayda, apartta kız arkadaşı K.Y.C. ile kalan M.B., yanındaki kurusıkı tabancayla oynamaya başladı.

KURUSIKI TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN, GENÇ KIZA İSABET ETTİ

M.B.’nin şaka yaptığı sırada elindeki kurusıkı tabanca birden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun alnına isabet ettiği genç kız yere yığıldı. Bunun üzerine M.B., hemen 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.Y.C’yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise, parmak izi çalışması ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, şoka giren M.B.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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