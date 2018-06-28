taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6305
EURO
5,3630
ALTIN
186,53
PETR
77,2500

Sakallı diye karısından boşanmak istiyor

Hindistan'da bire adam yüzünü görmeden evlendiği karısının sakal bıraktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 07:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da bir adam düğünden hemen sonra karısına boşanma davası açtı.

AİLESİ GELİNİN YÜZÜNÜ GÖRMESİNE İZİN VERMEDİ

Davacı adam, mahkemede karısının yüzünü evlenmeden önce görmediğini, düğün sırasında da yüzünün kapalı olduğunu, gelinin ailesinin yüzünü görmesine izin vermediğini söyledi.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE MAKYAJLIYDI"

Rupesh takma ismini kullanan adam "Onu ilk gördüğümde makyajlıydı. Bir hafta sonra çalışmak için şehre gittim. Döndüğümde de sakal bıraktığını gördüm, sesinin de erkek sesine benzediğini fark ettim" dedi.

Gelinin ailesine durumu haber veren Rupesh, artık evlendikleri için onunla kalmaktan başka çaresi olmadığı yanıtını aldı ve sonunda olay polis ile mahkemeye intikal etti.

MAHKEME BOŞANMA TALEBİNİ REDDETTİ

Gelinin avukatı ise mahkemede iddiaların asılsız olduğunu savundu ve damadın ailesinin geline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ifade etti.
Mahkeme de gerekçelerin uygun olmadığını belirterek boşanma talebini reddetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

34
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

17
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

111
Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

2
Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

11
Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

7
ABD'de bir polis cinayet suçlusu bulundu

ABD'de bir polis cinayet suçlusu bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM