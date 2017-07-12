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Sakarya Köprüsü'ndeki ölüm dansı başladı

Adapazarı'nda halk arasında 'Birgün' sinekleri olarak bilinen sucul sinekler, çiftleşme uçuşu sonrası yere düşüp öldü.

12.07.2017 - 08:48
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Adapazarı'nda halk arasında 'Birgün' sinekleri olarak bilinen beyaz renkli sucul sinekler, nehirdeki gelişim süreçlerini tamamladıktan sonra ilçedeki Eski Sakarya Köprüsü'nde toplandı.

ÇİFTLEŞME UÇUŞU SONRASI YERE DÜŞÜP ÖLDÜLER

Milyonlarca sinek, aydınlık alanlarda çiftleşme uçuşu yaptıktan sonra yere düşerek öldü. Nehir üzerinde uçuşan sinekler farklı bir görüntü oluşturdu. Ölüm uçuşu vatandaşların da ilgi odağı oldu.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ölü sinekler, yolları da beyaza bürüdü. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan bu anlara tanık olmak isteyen vatandaşlar köprüye koştu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sakarya Köprüsü'ndeki ölüm dansı başladı

UÇUŞ 1 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Belediye ekipleri uçuş başladıktan sonra köprü ışıklarını kapattığı için, sineklerin sayısı bu yıl daha az oldu. Üniversitelerde araştırma konusu olan ölüm uçuşunun birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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