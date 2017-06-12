Sakarya Üniversitesi’nde yabancı dil seferberliği

İyi bir iş bulmak için mesleki yeterliliğin yanında İngilizce’nin önemi artık tartışılmaz bir gerçek.

Mezunlarının iş hayatında başarılı olabilmesi için sürekli katma değer yaratmaya çalışan Sakarya Üniversitesi, bu kez de İngilizce garantili diploma seferberliği başlattı.

TÜM ÖĞRENCİLERE İNGİLİZCE EĞİTİM ALACAK

Üniversiteden mezun olan öğrenciler artık uluslararası standartlarda İngilizce yeterliliği ile ‘gerçek hayat’a uğurlanacak. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren tüm öğrenciler, İngilizce eğitim almaya başlayacak. Aldıkları yabancı dil eğitiminin düzeyi, uluslararası standartlara göre belirlenecek. Bu kapsamda öğrencilerin yeterliliği temel bilgiler, konuşma, dinleme ve yazma şeklinde 4 adımda değerlendirilecek.

TÜM MASRAFLAR ÜNİVERSİTEDEN

Üniversite dışı bağımsız kuruluşların yapacağı değerlendirmelerin tüm masrafları ise üniversite tarafından karşılanacak. Üniversitenin bu sürecin sonunda öğrencilerden tek beklentisi en az B1 düzeyine ulaşmaları. Bu düzeyde başarı yakalayan öğrenciler, İngilizce eğitim aldıklarına dair tüm dünyada geçerli diplomanın da sahibi olacak.

REKTÖRDEN SÜRPRİZ FAALİYETLER SÖZÜ

Öğrencilerle diyaloğu nedeniyle sayılı rektörlerden biri olarak tanınan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu atılımın tüm öğrencileri kucaklaması için derslerin dışında sürpriz faaliyetlerle de destekleneceğinin sözünü verdi.

FOTOĞRAF: Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Dikey veya yatay geçişte en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan Sakarya Üniversitesi, yeni öğrencilerini de unutmadı. Geldikleri üniversitelerde yabancı dil dersini almamışlarsa, yeni sisteme göre zorunlu yabancı dil programına dahil olacaklar.