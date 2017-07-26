Sakarya'da 1 ton eroin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde Hendek Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri de operasyona destek verdi.

1 TON EROİN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonda polisler çiftliğe giden yolu ulaşıma kapattı. Narkotik polisleri uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte arama yaptı. Operasyonda binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edildi.

Çiftlikte kurulan imalathanede eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildiği öğrenildi.

SON 15 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Bu operasyonla, son 15 yılda karada en büyük miktarda eroinin ele geçirildiği bildirilirken, operasyonla ilgili açıklamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.









