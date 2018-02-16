taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7420
EURO
4,6605
ALTIN
163,02
PETR
64,4100

Sakarya'da 13 bin paket sigara ele geçirildi

Sakarya'da kargo şirketine ait araçta yapılan aramada 13 bin 325 paket kaçak sigara ve 387 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İHA | 16.02.2018 - 19:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan operasyonlar kapsamda polis ekiplerince, bir kargo şirketine ait araç ile Doğu illerinden Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı.

13 BİN 325 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bilginin alınması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 13 Şubat Salı günü Sakarya otoyol girişinde aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada kargo kolileri içerisinde değişik markalarda toplam 13 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara ile 387 paket nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Sakarya'da 13 bin paket sigara ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Rize’de silah atölyesine operasyon
Rize'de jandarma ekiplerinin bir silah atölyesine düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Çalınan aküyü bulmaya çalışırken traktöründen oldu
Şanlıurfa'da çalınan traktörün aküsünü bulmak için polise başvuran kişi, traktöründen de oldu.
Çaldığı bebek arabasını hurdacıya 10 liraya sattı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bebek arabası çaldığı gerekçesiyle yakalanan şahıs, sorgusunda bebek arabasını hurdacıya 10 TL’ye sattığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

265
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

153
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

178
Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Deniz Yücel'i eşi karşıladı

362
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

275
Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

261
Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

373
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM