taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5537
EURO
6,4048
ALTIN
216,52
PETR
71,9400

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 18 yaşındaki Kadir Aydın serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gence kalp masajı yapıldığı sırada arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladı.

DHA | 10.08.2018 - 03:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kocaali Caferiye Mahallesi'ndeki sahile arkadaşlarıyla birlikte gelen Kadir Aydın, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Arkadaşları bir süre sonra Kadir Aydın'ın gözden kaybolduğunu fark etti.

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

BOĞULAN GENÇ KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, su üstünde jet skilerle ve su altında dalgıçlarla arama yaptı. Kadir Aydın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzakta suyun içinde bulundu.

Kıyıya çıkarılan genç, yarım saat boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi. Gencin arkadaşları kalp masajı yapıldığı sırada birbirlerine sarılarak gözyaşları döktü.

Aydın'ın bir süre önce Düzce'den ailesiyle Kocaali'ne tatile geldiği öğrenildi.

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

22
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

0
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

4
Çete lideri El Betito yakalandı

Çete lideri El Betito yakalandı

0
Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

1
Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

0
Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM