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Sakarya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

Adapazarı'nda jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, çuvallar ve poşetler içerisine konulan 24 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

23.03.2017 - 17:40
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan Mahallesi'nde Şaban A.'nın evine baskın düzenledi.

27 ÇUVAL VE TORBAYA KONULMUŞ 24 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpekleri ile yapılan aramada evin deposunda 27 çuval ve torbaya konulmuş 24 kilo 300 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Şaban A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

Sakarya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

Sakarya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

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