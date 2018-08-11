Sakarya'da 3 torbacı tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

CANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, metamfetamin maddesi satan A.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyon kapsamında ayrıca H.K. (44) isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 156,52 gram metamfetamin maddesi, 14.67 gram sentetik cannabinoid ele geçirdi.

Aynı gün M.T. (44), K.Y. (31) ve E.B. (20) isimli şahısların ikametinde yapılan aramada ise ekipler, 14 fişek halinde 15,63 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.K., E.B., ve K.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. isimli şahıs adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı.