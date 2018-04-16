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Sakarya'da 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 16.04.2018 - 22:25..
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Sakarya'da 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör operasyonunda DEAŞ militanlarına operasyon düzenlendi. 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ KADIN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta infaz eylemleri gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki Irak, iki Suriye uyruklu olmak üzere 1’i kadın toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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