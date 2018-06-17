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Sakarya'da 5 yavru köpek daha ölü olarak bulundu

Sakarya Üniversitesi kampüsünde 5 yavru köpek ölü bulundu, 2 köpek ise veterinere götürüldü.

DHA | 17.06.2018 - 15:29..
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Türkiye Sakarya Sapanca'da ayakları kesildikten sonra ölen yavru köpeği konuşurken yine Sakarya'dan acı bir haber daha geldi.

"İNSAN OLMAKTAN UTANIYORUM"

Sakarya Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti. Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa Allahım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" dedi.

Sakarya'da 5 yavru köpek daha ölü olarak bulundu

BİR KÖPEĞE ASİT DÖKÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Karapürçek'te ayağında yara oluşan sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanseverler, köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Sakarya'da 5 yavru köpek daha ölü olarak bulundu








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