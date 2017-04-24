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Sakarya'da arı kovanlarına ayı saldırısı

Sakarya'nın Gevye ilçesinde ayılar bir bal üreticisinin 4 kovanını parçaladı.

24.04.2017 - 16:44
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Sakarya'da Yaşar Çetin'in arı kovanlarını parçalayan aç ayılar 4 kovandaki balları yedi.

Kovanlarının ayılar tarafından parçalanmasının üzüntüsünü yaşayan Yaşar Çetin, ayıların koruma altında olması nedeniyle ellerinin kollarının bağlı kaldığını, ayıların kovanlara ulaşamaması için önlemlerini arttıracağını söyledi.

AYILARIN SAYISI ARTTI

Bölgenin kestane balı ile meşhur olduğunu ifade eden Yaşar Çetin, "Geçimimi sağlamak için bal üretimi yapıyorum. Mevcut kovanlarımdan 4 tanesini parçalayıp içindeki balı yemişler. Ayıların sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Bu şekilde zararı olanlara devletimiz mutlaka yardımda bulunmalı." dedi.

Sakarya'da arı kovanlarına ayı saldırısı

Sakarya'da arı kovanlarına ayı saldırısı

Sakarya'da arı kovanlarına ayı saldırısı

Sakarya'da arı kovanlarına ayı saldırısı

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