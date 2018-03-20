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Sakarya'da Çanakkale şehitleri heykeli açıldı

Sakarya'da, Çanakkale Zaferi'nde şehit düşen Sakaryalı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt heykelin açılışı gerçekleşti.

AA | 20.03.2018 - 10:49..
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Serdivan Belediyesi tarafından hazırlanan anıtın belediye binası önündeki açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

"ONLARDAN BİRİ DE DEDEM"

Çanakkale'de çok küçük yaşlarda şehit düşen askerlerin olduğunu anımsatan Balkanlıoğlu, "Onlardan biri de dedem. Dört kız çocuğu var. Eşi, beşinci çocuğuna hamile. Belki erkek olur ümidiyle beklerken seferberlik ilan ediliyor ve Çanakkale'ye gidiyor. Giderken eşine 'Ya şehit ya gazi' diyor. 'Ben dört çocuğu bıraktım, evladımı göremeyeceğim' diye hiç yüksünmemiş. Onların anılarını hala anlatıyorlar. Savaştayken dört kızdan sonra benim babam dünyaya geliyor." diye konuştu.

Sakarya'da Çanakkale şehitleri heykeli açıldı

Çocuklarını, eşlerini bırakıp hiç arkaya bakmadan "Ya şehit ya gazi" diyen kahramanlara hayat borçlu olduklarını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Bu kahramanlık hikayeleri, tarihi bitmiş değil. 15 Temmuz'daki kahramanları görüyoruz. Birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, şehitliği de ulaşılacak makam, mertebe olarak gördüğümüz sürece bize dünyanın en güçlü ülkeleri saldırsa dahi asla başarılı olamayacaklar. Geçmişte olamadıkları gibi bugün de olamayacaklar yarın da olamayacaklar, yeter ki bu inanç değerlerimizi kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise her sene Çanakkale Zaferi'ni kutlamak üzere yaptıkları hazırlıklara bu yıl farklı bir boyut kazandırarak Sakaryalı şehitlerin yaşayan ailelerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

"ŞEHİTLERİMİZİ TORUNLARIYLA BULUŞTURMAK İSTEDİM"

Çanakkale'de 526 Sakaryalı askerin şehit düştüğünü tespit ettiklerini anlatan Alemdar, şehitlerin torunlarından 80 kişiye ulaştıklarını ve bu programda Sakarya'da bir araya geldiklerini dile getirerek, "Anadolu'nun her tarafından çocuk denecek yaşta bizlerin huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan, düşmana 'Çanakkale geçilmez' dedirten dedelerimizi araştırıp öğrenelim. Çıktığımız bu yolda Sakarya'da 14 yaşından 30 yaşına kadar bu vatan için kendini feda etmiş şehitlerimizi torunlarıyla buluşturmak istedik." şeklinde konuştu.

Sakarya'da Çanakkale şehitleri heykeli açıldı

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Konuşmaların ardından Çanakkale şehitlerinin yakınlarına plaket ve madalyaları takdim edildi. Daha sonra belediye binası önüne Çanakkale Şehitler Anıtı benzer şekilde hazırlanan ve Sakaryalı şehitlerin künyelerinin yer aldığı anıt heykelin açılışı yapıldı. Öte yandan tören sonrasında Serdivan ilçesindeki bir restoranda şehit yakınlarına yemek verildi.

Törene, Tugay Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, ilçe kaymakamları ve müdürlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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