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Sakarya’da FETÖ şüphelisi 19 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya'da FETÖ ile irtibatlı oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 19 kişi adliyeye sevk edildi.

20.01.2017 - 12:37
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sakarya

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında aralarında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 14 şahıs, komiser yardımcısı, Doç. Dr., esnaf ve ev hanımı toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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