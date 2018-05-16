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Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı

Sakarya'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanıp, tutuklandı.

DHA | 16.05.2018 - 10:15..
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yağma, cinsel saldırı, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı.

Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı

HAPİS CEZALARI

Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 16 yıl hapis cezası olan Y.Y., yağma suçundan 15 yıl hapis cezası olan M.K.G., dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.D., cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası olan K.B., hırsızlık suçlarından 5 yıl hapis cezası alan S.K., 4 yıl 7 ay hapis cezası alan S.D, 1 yıl hapis cezası olan Ç.Ö., yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası olan F.G., hakaret suçundan 1 yıl hapis cezası olan S.Ö., sahtecilik suçundan 1 yıl hapis cezası olan İ.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı



Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı



Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı



Sakarya'da haklarında hapis cezası olan 10 kişi yakalandı

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