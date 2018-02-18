Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

Hendek Kargalı Hanbaba Mahallesi'nde, Mithat Memiş, enişteleri Ömer ile Ahmet ve ablası Fikriye Memiş'le henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mithat Memiş, av tüfeğiyle enişteleri ve ablasına ateş etti. Memiş, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer ve Fikriye Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Memiş ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.