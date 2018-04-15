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Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA | 15.04.2018 - 20:24..
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Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi.

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü.

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü



Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

Sakarya'da mobilya fabrikası küle döndü

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