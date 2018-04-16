1 Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.

2 İsrail askeri 3 Filistinliyi yaraladı İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

3 Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı Sakarya'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre; olayda 3 kişi de yaralandı.

4 Kolombiya'da 12 kişi selde hayatını kaybetti Kolombiya'da bir ay önce başlayan ilk yağmur sezonu, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteriyor.

5 Türkiye mühendis ordusu kuruyor Mühendis ordusu kurmaya başlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

6 Fatih'te dar bir sokağa giren tır 6 araca zarar verdi İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sokağa giren tır, 6 araca çarparak çıktı. Araçlar maddi hasar alırken, görüntüler inceleme altına alındı.