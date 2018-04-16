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Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

Sakarya'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre; olayda 3 kişi de yaralandı.

DHA | 16.04.2018 - 03:39..
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Akşam saat 21:30 sularında meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Restorana gelen 3 kişi iş yeri sahibi 45 yaşındaki Hasan Aydın ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da tabancaları çıkarıp birbirlerine ateş açtı.

Olayda, Hasan Aydın,  Sefer Çelik , Erdoğan Çelik ve Ruhşen Çelik vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ruhşen Çelik yaşamını yitirdi.

Güvenlik ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı


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