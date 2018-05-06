Sakarya'da takma sakal-bıyık kullanan hırsız yakalandı

Adapazarı ve Serdivan ilçesindeki 5 marketten gasp yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

20 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M.F.A'yı teşhis etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda, takma saç, sakal, bıyık ve güneş gözlüğünün yanı sıra marketlerden aldığı yaklaşık 20 bin lira, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfekle değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

TAKMA SAÇ, SAKAL VE BIYIK KULLANIYORDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.A, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, marketlerdeki hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde markette takma saç, bıyık ve sakalın yanı sıra güneş gözlüğü kullanarak gezen şüphelinin kasiyere silahını göstererek para aldığı anlar yer alıyor.