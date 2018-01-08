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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evine kurduğu özel düzenekler ile Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı.

İHA | 08.01.2018 - 19:10..
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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştiren A.U. (40) isimli şahsı takibe aldı.

OPERASYONDA BULUNANLAR

Yapılan takibin ardından zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, salonda elektrikli aletlerle iklimlendirme ortamı sağlanarak yetiştirilen 95 adet saksıda 91 kök Hint keneviri, 150 adet Hint keneviri tohumu, 7 gram içilmek için hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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