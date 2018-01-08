Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan ve oldukça ilgi çeken görüntülerde bir komodo ejderi maymunu mideye indirdi.

Antalya Kemer'de kapanan FETÖ okulunda 1'i gizli 3 oda ortaya çıktı. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de ele geçirildi.

Kadıköy Kozyatağı'nda aralarında alacak-verecek meselesi olduğu kişinin korumasını silahla vuran kişi, iş yerindekiler tarafından dövüldü.

1 28 Şubat davası görülmeye başlandı Savcılığın 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği 28 Şubat davasında yargı süreci işlemeye başladı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi isimler mahkemede hazır bulundu

2 KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 36,5'ini aldı.

3 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

4 Devlet Bahçeli medya buluşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili aday göstermeyeceklerini ifade etti.

5 ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor Londra merkezli Asharq Al-Awsat gazetesi, ABD'nin Suriye'nin Kuzey kesiminde Lübnan'ın 3 katı büyüklüğünde bir alanı PKK/YPG'nin toprağı olarak resmen tanımaya hazırlandığını yazdı.

6 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.