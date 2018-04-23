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Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü

Sakarya'da içinde 10 kişinin bulunduğu çip dereye uçtu. 9 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 23.04.2018 - 00:22..
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Taraklı'da piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Araçta bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybetti.

YOLDAN GEÇENLER YARDIMA KOŞTU

İki aile üyelerinin bulunduğu 10 kişi ormanlık alanda piknik yaparak evlerine gitmek üzere yola çıktı. ,

31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki 68 KV 058 plakalı cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden çaya uçtu. Takla atarak ters duran cipi gören yoldan geçenler yardıma koştu.

Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yarısı suyun içinde kalan araçtan yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Ümeyra Onat'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü


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