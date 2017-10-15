taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Saklı cennet Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Şanlıurfa'da, Atatürk Barajı'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri hayran kendisine hayran bırakıyor

15.10.2017 - 17:03
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasıyla henüz keşfedilmemiş bakir vadi, görenleri hayran bırakıyor.

Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi, Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta, nehir üzerinde yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nden başlayıp, Adıyaman'ın Gerger İlçesi'ne kadar uzanıyor. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sonra Türkiye'nin en büyük 3'ncü eğik askılı asma köprüsü olan, Nissibi Köprüsü'yle birbirine bağlanan ve Fırat Nehri'nin sularını kucaklayan iki yaka boyunca devam eden Takoran Vadisi, serin sularının altında 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan birçok tarihi yapıyı içinde saklıyor.

Saklı cennet Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Saklı cennet Takoran Vadisi İZLE

TANITIM İÇİN PROJELER ÜRETİLİYOR

Takoran Vadisi, yer yer 100 metreyi bulan derin ve serin suları altında Güneydoğu'nun gerdanlığı olarak da adlandırılan Nissibi Köprüsü'nün de adını aldığı eski bir yerleşim yerini de saklıyor. Takoran Vadisi'ni turizme kazandırmak isteyen Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, çeşitli projeler yürütüyor. Siverek Kaymakamlığı'nın ziyaretçiler için tur düzenlenmesi amacıyla satın aldığı tekne ile bölgede ulaşım sağlanırken, isteyenlere nehir üzerinde vadi turu yaptırılıyor. Dalgıçların, su sporcularının, tarihçilerin, doğaseverlerin, araştırmacıların farklı yönleriyle dikkatini çeken eşsiz vadi için iki belediye, bazı projelerin de yapımını sürdürüyor. Köprü ayaklarına yapılacak dinlenme alanları ve vadinin çıkış noktalarında oluşturulacak iskeleler vadiyi gezmek isteyenlerin tekne turlarını da kolaylıkla yapmalarına izin verecek.

Saklı cennet Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

"DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Takoran Vadisi'ni de içine alan Fırat Havzası'nı turizme kazandırmak için projeler yürüttüklerini anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmalar tamamlandığında vadinin, bölge turizminin lokomotifi olacağına inandığını söyledi. Takoran Vadisi'nin bakir koy ve kanyonlarıyla görenleri büyülediğini anlatan Yılmaz, ilerleyen süreçte yapacakları tanıtımla bölgeyi turizme kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Takoran Vadisi ve eklentileri kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Burayı görme fırsatı bulanlar, neden daha önce gelmediklerinden dolayı şikayet edeceklerdir. Bu vadiyi, bu kanyon ve koyları, Fırat'ın masmavi el değmemiş sularında gizli batık kilise ve doğal mağaralarını şimdiye kadar insanlarımıza tanıtmamız gerekiyordu. Bu eksikliğimizi bölgede gelecek yıl su sporları festivalleri ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek en kısa sürede gidererek Takoran Vadisi'ni önce ilçemiz, sonra ilimiz, sonra ülkemiz ve en sonunda da dünyaya tanıtacağız." diye konuştu. Vadide en dikkat çeken nokta olan, üç tarafı sularla çevrili ve yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz de, güzelliğiyle kendilerinin 'saklı cennet' olarak adlandırdığı Takoran Vadisi'ni görmeye herkesi davet etti.

Saklı cennet Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

İlginizi Çekebilir
THY hasta yolcusu için 7 saat 25 dakika tur attı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Montreal uçağı, hasta yolcusu için 75 bin TL’lik yakıt tüketti.
Abant'a ziyaretçi akını
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nı 9 ayda yerli ve yabancı 438 bin 564 kişi gezdi.
Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde
Çukurova Seyhan Nehri'nde yapılan gondol keyfi, bölgeye ilgiyi artırdı.
Kapadokya'da turist sayısını Uzakdoğulular artırdı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

233
Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

245
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

171
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

59
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

17
Somali'de 3 günlük yas ilan edildi

Somali'de 3 günlük yas ilan edildi

126
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

262