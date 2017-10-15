Saklı cennet Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasıyla henüz keşfedilmemiş bakir vadi, görenleri hayran bırakıyor.

Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi, Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta, nehir üzerinde yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nden başlayıp, Adıyaman'ın Gerger İlçesi'ne kadar uzanıyor. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sonra Türkiye'nin en büyük 3'ncü eğik askılı asma köprüsü olan, Nissibi Köprüsü'yle birbirine bağlanan ve Fırat Nehri'nin sularını kucaklayan iki yaka boyunca devam eden Takoran Vadisi, serin sularının altında 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan birçok tarihi yapıyı içinde saklıyor.

Saklı cennet Takoran Vadisi İZLE

TANITIM İÇİN PROJELER ÜRETİLİYOR

Takoran Vadisi, yer yer 100 metreyi bulan derin ve serin suları altında Güneydoğu'nun gerdanlığı olarak da adlandırılan Nissibi Köprüsü'nün de adını aldığı eski bir yerleşim yerini de saklıyor. Takoran Vadisi'ni turizme kazandırmak isteyen Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyesi, çeşitli projeler yürütüyor. Siverek Kaymakamlığı'nın ziyaretçiler için tur düzenlenmesi amacıyla satın aldığı tekne ile bölgede ulaşım sağlanırken, isteyenlere nehir üzerinde vadi turu yaptırılıyor. Dalgıçların, su sporcularının, tarihçilerin, doğaseverlerin, araştırmacıların farklı yönleriyle dikkatini çeken eşsiz vadi için iki belediye, bazı projelerin de yapımını sürdürüyor. Köprü ayaklarına yapılacak dinlenme alanları ve vadinin çıkış noktalarında oluşturulacak iskeleler vadiyi gezmek isteyenlerin tekne turlarını da kolaylıkla yapmalarına izin verecek.

"DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Takoran Vadisi'ni de içine alan Fırat Havzası'nı turizme kazandırmak için projeler yürüttüklerini anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmalar tamamlandığında vadinin, bölge turizminin lokomotifi olacağına inandığını söyledi. Takoran Vadisi'nin bakir koy ve kanyonlarıyla görenleri büyülediğini anlatan Yılmaz, ilerleyen süreçte yapacakları tanıtımla bölgeyi turizme kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Takoran Vadisi ve eklentileri kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Burayı görme fırsatı bulanlar, neden daha önce gelmediklerinden dolayı şikayet edeceklerdir. Bu vadiyi, bu kanyon ve koyları, Fırat'ın masmavi el değmemiş sularında gizli batık kilise ve doğal mağaralarını şimdiye kadar insanlarımıza tanıtmamız gerekiyordu. Bu eksikliğimizi bölgede gelecek yıl su sporları festivalleri ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek en kısa sürede gidererek Takoran Vadisi'ni önce ilçemiz, sonra ilimiz, sonra ülkemiz ve en sonunda da dünyaya tanıtacağız." diye konuştu. Vadide en dikkat çeken nokta olan, üç tarafı sularla çevrili ve yarım ada gibi gözüken Baki Mahallesi'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz de, güzelliğiyle kendilerinin 'saklı cennet' olarak adlandırdığı Takoran Vadisi'ni görmeye herkesi davet etti.