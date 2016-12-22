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'Saklı Çeyiz' sergisi sanatseverler ile buluştu

Sanatçı Fatma Zeynep Çilek’in geleneklerimizde önemli bir yeri olan çeyiz kültürü temalı ilk sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

22.12.2016 - 15:30
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

KÜLTÜRE ÖZGÜ DESEN VE MOTİFLER

Ünlü sanatçı Fatma Zeynep Çilek, eserlerde sanat tarihinde önemli yeri olan imgeleri Türkiye'ye özgü desen ve motiflerle harmanladığı 'Saklı Çeyiz' sergisi açıldı.

HURUFİ ÖĞELER DE BARINDIRIYOR

Çilek, "Saklı Çeyiz ile renkli, farklı, derin bir görsel dünya sunarken geometrik çizgileri kullanarak yaptığım çalışmaların içine Hurufi ögeler de yerleştirdim" ifadelerine yer verdi.

'Saklı Çeyiz' sergisi sanatseverler ile buluştu

SANAT - TARİH İLİŞKİSİ

"İnsanın kökeniyle ilişkisi bir ağacın köküyle ilişkisinden farklıdır. Elbette bu insanın köksüz olduğu anlamına gelmez." diyen Çilek, "Sanatçı için hafızayı yitirmek de hafızanın bir anında donup kalmak da kaybolmak demektir. Tarih ne kendisine saplanıp kalacağımız, ne de kendisine bigane kalabileceğimiz bir gerçekliktir. Fakat geçmiş günlerin eşsizliği, güzelliği ve zenginliğiyle bahsetmek sanatçıyı eşsiz, zengin ve güzel yapmaz. Çünkü bir geleneğin yaşayabilmesi için toplumun en azından bir kısmının bunu sürdürmeyi istemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

'Saklı Çeyiz' sergisi sanatseverler ile buluştu

DÖNEMİN ESTETİĞİNİ YANSITAN ÇEYİZLER KALICI

Çeyiz doğası itibariyle saklı olduğunu ve hayaller umutlarla hazırlandığını vurgulayan Çilek, sandıklar özenle hazırlanırken yaşadığı dönemin estetiğini de yansıtan çeyizlerin kalıcı olduğununun altını çizdi

'Saklı Çeyiz' sergisi sanatseverler ile buluştu.

9 OCAK'A KADAR SÜRECEK

'Saklı Çeyiz' sergisi 9 Ocak 2017 tarihine kadar Merkur Galeri'de sergilenecek.

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