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Saldırı hazırlığındaki teröristlerin silahları bulundu

Uludere'nin Gülyazı köyü kırsalında, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

DHA | 29.03.2018 - 17:05..
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü kırsalında, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yapan proje terör örgütü PKK'lı teröristlere ait 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlerin silahları bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilimiz Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkiinde 29 Mart 2018 günü icra edilen operasyonda, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, çuvallara sarılarak kayalar arasına gizlenmiş vaziyette; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

Saldırı hazırlığındaki teröristlerin silahları bulundu



Saldırı hazırlığındaki teröristlerin silahları bulundu

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