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Saldırı sonrası Reina

Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle ve havadan görüntülendi.

DHA | 02.01.2017 - 16:21
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Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.

TEKNEYLE VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle ve havadan böyle görüntülendi.Saldırı sonrası Reina

DENİZ TARAFINDA DA POLİS BEKLİYOR

Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri ise bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor.Saldırı sonrası Reina

Saldırı sonrası Reina

Saldırı sonrası Reina

Saldırı sonrası Reina

Saldırı sonrası Reina

Saldırı sonrası Reina

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