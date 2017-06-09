Konya'da bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde ilginç bir kavga yaşandı. Yolda kendisini sıkıştıran sürücüye tepki gösteren motosiklet sürücü, saldırıya uğradı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Araçtan inen 2 kişi, motosiklet sürücüsüne tekme ve yumruklar savurdu ancak işe biber gazı girince etkisiz hale geldiler. Motosiklet sürücüsü, kendisine saldıranları biber gazıyla püskürttü. Bu kez sopalarla motorcuya vurarak darp etmeye çalışan sürücüler, biber gazına daha fazla dayanamayarak kaçtı.

Saldırıya uğrayan motorcu kendini biber gazıyla kurtardı VİDEO