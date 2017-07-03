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Saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı olayı anlattı

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenliği'nin Türk kargo gemisine ateş açması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı.

03.07.2017 - 17:44
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Saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı olayı anlattı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, olayı şu ifadelerle anlattı:

"BİZİ DEVAMLI TAKİP VE TACİZ ETTİLER"

"Tüm memlekete geçmiş olsun. Gemimizin derhal Rodos kıyılarına çekilmesini talep ettiler. Neden dediğimizde kontrol amaçlı dediler. Biz bunu kabul etmedik. Bizi devamlı takip ve taciz ettiler. Biz de gemimizi Türkiye tarafına çevirdik, ama bize ateş açtılar. Gemide 16 kurşun deliği görünüyor, gemi su almıyor.

"BUNLAR İYİCE ŞIMARDILAR"

Şu anda Türk sularındayız. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar."

- GEMİDEKİ KURŞUN İZLERİ

Saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı olayı anlattı

Saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı olayı anlattı

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