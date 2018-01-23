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Salih Müslim: Bizi kurtarın

Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır darbe alan PYD için ilk yardım çağrısını, teröristbaşı Salih Müslim yaptı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 09:26..
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Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’deki teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Askeri birliklerin ve ÖSO'nun kısa sürede büyük bir ilerleme kaydetmesi, teröristleri korkutmaya başladı.

"MUSUL'A KERKÜK'E KADAR GİDECEKLER"

Euronews'e konuşan teröristbaşı Salih Müslim de, PYD'nin korkusunu şu kelimelerle ifade etti: "Türkiye girdiği hiçbir yerden çekilmedi. Kılık değiştirebilir ama oradan çıkmaz. Erdoğan Misak-ı Milli’den bahsediyor öyle görülüyor ki Musul’a Kerkük’e kadar gidecekler."

BİZİ KURTARIN

"Rusya her şeyi Türkiye'ye bıraktı" diyen Müslim, "Kurtulmamız için başta Amerika ve uluslararası güçlerin bunları görüp muhakkak bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

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