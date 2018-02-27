Salih Müslim bugün Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkacak

Çek Cumhuriyeti mahkemesi, Türkiye'nin talebi üzerine Prag'da gözaltına alınan, Suriye'deki terör örgütü PYD'nin eski başkanı Salih Müslim'in gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağına bugün karar verecek.

Müslim'in gözaltına alınmasının ardından Türkiye, Suriye vatandaşı olan Müslim'in iadesini istemişti.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILABİLİR

Çek mahkemesi Müslim'i serbest bırakabilir ya da 40 gün süreyle gözaltında tutmaya karar verebilir. Bu süre içinde Türkiye kendisinin iadesini talep edebilir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terör örgütü PYD'nin eski başkanı Salih Müslim ile ilgili geçici tutuklama ve iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından Çek Cumhuriyeti'ne iletildiğini dün söylemişti.

Prag belediye mahkemesinin sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada, duruşmanın Salı sabahı yapılacağını söyledi.

ARANIYOR

Türkiye'nin Prag büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in ağırlaştırılmış cinayet ve devletin bütünlüğünü bozmak suçlarından arandığını söyledi. Bigalı, Müslim'in gözaltı kararının devam edeceğini umduğunu söyledi.

Bigalı, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkemenin tutukluluğuna karar vermesini istiyoruz ... Türk hükümeti ve Türk kamuoyu bu gelişmeleri yakından takip etmektedir." dedi.

Bigalı, "Mahkeme bu kişiyi serbest bırakmaya karar verirse ... bence bu teröre destek olacağı anlamına gelecektir. Bu, halen mükemmel olan Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler için iyi olmayacak." dedi.

İADE TALEBİ

Müslim'in gözaltında tutulması ve Türkiye'nin iade talebinde bulunması halinde, Çek mahkemeleri talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. İade kabul edilirse, son karar Adalet Bakanı Robert Pelikan tarafından verilecek.

Terör örgütü PYD tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Müslim'in resmi bir görevle Avrupa'yı ziyaret ettiği ve Suriye vatandaşı olarak "her türlü vatandaşlık haklarına" sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada Türkiye hakkında, "hukuki bir gerekçe olmadan... kendi vatandaşları olmayan kişilerin tutuklanmasını talep etmekte" denildi.