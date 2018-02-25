Salih Müslim Prag'da yakalandı

Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Real'in listesinde Harry Kane ve Kevin de Bruyne de var.

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Osmanlı'dan diyet ve sağlık tavsiyeleri

Dukan, İsveç, Weight Watchers, Paleo ve daha niceleri. Bir çok yabancı isimle anılan kimi yararlı, kimi yararsız diyetler aslında bizim de kültürümüzde mevcut. Hem de tam Osmanlı dönemlerinden kalma.