Salih Müslim Prag'da yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.
OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Türkiye'de terörden arananların içerisinde kırmızı listede yer alan Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'nın başkentinde bulunan lüks bir otelin lobisinde görüntülenmişti.
DEVAMLI YER DEĞİŞTİRİYORDU
Gerek Türkiye'nin PYD'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç toplayabilmek adına Avrupa'yı karış karış gezen Salih Müslim, aynı zamanda Türkiye'nin de kırmızı listesinde yer aldığı için devamlı yer değiştiriyordu
Yakalanma korkusu ile neredeyse bir yerde 1 hafta dahi kalmayan Salih Müslim daha önce de Belçika'da görüntülenmiş, Avrupa Basın Konseyi'nin konuğu olmuştu. Sonrasında İngiltere ve İsviçre'de parlamentonun misafiri olan Müslim yine yer değiştirerek izini kaybettirmeye çalışmıştı.