Salih Müslim'den kuru tehditler

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere ağır darbeler vurdu.

HALK TÜRK ASKERİNDEN MEMNUN

Bu kapsamda Afrin'i de terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede huzur ve güvenliği sağladı.

Halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Türk askeri, şu sıralar küstah tehditlerle karşı karşıya.

REJİME GÜVENİYOR

Türk askerinin geldiğini görünce Afrin'in şehir merkezinde silahlarını bırakarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristlerin elebaşlarından Salih Müslim, Esad ile yapılan görüşmelerin ardından tehditler savurmaya başladı.

SAVAŞA HAZIRIZ DİYORLAR...

Müslim, "Afrin bizim yaramızdır ve onun tedavi edilmesini istiyoruz. İdlib’de Afrin’de savaşmamız gerekirse şüphesiz bizim de şartlarımız olacaktır. Biz hazırırız, boynumuzun borcudur. Ama bir savaş olacaksa, planı olmalıdır" diye konuştu.

Amerika ve Rusya'dan uzaklaşan örgüt yöneticileri, bölgede Esad'ın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Salih Müslim Amerika'nın Menbiç kararından memnun değil haberi