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Samanların arasından 566 kilogram esrar çıktı

Mersin'de saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada 11 çuval içerisinde 566 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

03.08.2017 - 09:46
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Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda esrarı kente getirmeyi hedefleyen şüphelileri takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu serbest bölge gişelerinde önlem alan ekipler, saman yüklü bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyondaki aramada, samanların arasına gizlenmiş 11 çuval içerisinde 139 paket halinde toplamda 566 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samanların arasından 566 kilogram esrar çıktı

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