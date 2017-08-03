Samanların arasından 566 kilogram esrar çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda esrarı kente getirmeyi hedefleyen şüphelileri takibe aldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu serbest bölge gişelerinde önlem alan ekipler, saman yüklü bir kamyonu durdurarak arama yaptı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kamyondaki aramada, samanların arasına gizlenmiş 11 çuval içerisinde 139 paket halinde toplamda 566 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.