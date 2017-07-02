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Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

02.07.2017 - 14:30
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AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, intihar saldırganı, içinde bulunduğu bombalı aracı başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda patlattı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

3 BOMBA YÜKLÜ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, havaalanı yolunda ve Amara Mahallesi'nde üç bomba yüklü aracın tespit edildiği, araçlardan birindeki saldırganın polisin takibi sırasında aracı patlattığı belirtildi.

Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

Haberde, diğer iki aracın rejim polisi tarafından imha edildiği, saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

Şam'da intihar saldırısı 4 kişi öldü

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