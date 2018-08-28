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Samsun-Sivas demiryolu hattının aparatlarını çalmak istediler

Samsun- Sivas demiryolu hattındaki rayları birbirine bağlayan aparatları hurdacıya satmak için hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

İHA | 28.08.2018 - 09:09..
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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Demirciköyü Mahallesi Taşocağı mevkisinde meydana geldi. 2 kişi eski güzergahın üzerine yeni yapılan Samsun-Sivas demiryolu hattının raylara bağlı tutan kelepçe, vida, cebre (iki rayı birbirine bağlayan aparat) ve cebreleri sıkıştıran mengeneleri yerinden sökerek 3 çuvala doldurdu.

Samsun-Sivas demiryolu hattının aparatlarını çalmak istediler

Bu olayı fark eden vatandaşlar tepki gösterince hırsızlar çuvalları bırakıp kaçtı. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri 3 çuval içinde yaklaşık 100 metrelik demiryolu üzerinden sökülen ve çalınmak istenilen malzemeleri ele geçirdi.

"PİŞMANIZ"

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili İsmail K.(25) ve Dursun K.’yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 genç suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen İsmail K. ve Dursun K., "Paramız ve sigaramız yoktu. Olay gecesi demiryolu üzerindeki rayların aparatlarını birlikte söktük ve çuvalladık. Hurdacıya satacaktık. Daha sonra vazgeçtik. Çuvalları orada bırakmayı düşündük. Orada balık tutan bir vatandaş bizi fark edip bağırınca biz de gitme niyetinde olduğumuz için kaçtık. Pişmanız." dediler.

Samsun-Sivas demiryolu hattının aparatlarını çalmak istediler

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İsmail K. ve Dursun K., "kamu kurumundan hırsızlığı teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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