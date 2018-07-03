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Samsun'da 100 milyon dolarlık bir adet banknot yakalandı

Samsun'da 100 milyon dolarlık ve 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

AA | 03.07.2018 - 22:22..
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Jandarma ekiplerinin Terme'de yaptığı baskında, ilginç bir görüntüye rastlandı. Sahne para basan şahısların, 100 milyon dolarlık tek bir banknot bastığı görüldü.

Samsun'da 100 milyon dolarlık bir adet banknot yakalandı

256 ÜLKEYE AİT PARA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde B.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir adet 100 milyon dolarlık banknot, bir adet 1 milyon dolarlık banknot, 38 madalyon ve para, 256 adet çeşitli ülkelere ait para, 7 tüp civa olduğu değerlendirilen kimyasal madde ve çok miktarda tarihi eser niteliğinde eski metal ve kağıt para buldu.

Gözaltına alınan şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

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