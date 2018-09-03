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Samsun'da 112 Acil Servis şoförünün darp edildiği anlar

Samsun'da trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansı şoförünün darp edildiği anlar ortaya çıktı.

İHA | 03.09.2018 - 21:06..
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Samsun'da 112 Acil Servis şoförünün darp edildiği anlar

Dün Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ACİL SERVİS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansının şoförü Ahmet T. (38), bu sırada yoldan geçerken araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp sonucu kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T., kendi acısını unutarak kazada yaralananları ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp, yaralıları sedye ile müdahale odasına taşıdı. Daha sonra hastanede müdahale yapılan ambulans şoförü, kendisine 3 kişinin saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Samsun'da 112 Acil Servis şoförünün darp edildiği anlar ViDEO

Samsun'da 112 Acil Servis şoförünün darp edildiği anlar

SALDIRGAN SERBEST KALDI

Polis, olayla ilgili olarak alkollü olduğu tespit edilen Mürsel K.’yı (37) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mürsel K., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mürsel K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ambulans şoförüne saldırı anının ise görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da 112 Acil Servis şoförünün darp edildiği anlar

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