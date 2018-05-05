Samsun'da 12 araç birbirine girdi

Canik ilçesinde Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde saat 04.00 sıralarında, bir tırın yolun solundaki korkuluklara çarpıp akaryakıt deposunun yola fırlaması sonucu delinen depodan yola mozot saçıldı.

Tırın peşinden gelen diğer araçlar yola akan mazotun etkisiyle peşpeşe birbirlerine çarpıştılar. Yağışlı havadan dolayı yerlerin de ıslak olması kazanın şiddetini daha da arttırdı.

15 KİŞİ YARALANDI

Toplam 5’i tır, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Viyadük üstü uzun süre araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım alt yoldan sağlandı.

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1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada yaralanan Havva Karaağaç, Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyya Hafza Boran, Süleyman Boran, Hüseyin Selman Boran ve Mesut Uğural Gazi Devlet Hastanesine, Yılmaz Boran, Furkan Karaağaç, İbrahim Hamza Boran ve Hatun Karaağaç Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özlem Aysüne, Mustafa Aysüne ve Emre Şahinkaya ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Havva Karaağaç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.