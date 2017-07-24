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Samsun'da 2 kişiye bonzai satarken yakalandı

Samsun'da 2 kişiye bonzai satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 34 yaşındaki Sergen B. ile 40 yaşındaki Turan Ç. gözaltına alındı.

24.07.2017 - 12:24
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Sergen B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekipler şüpheliyi İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaya takip etmeye başladı.

2 ŞÜPHELİ BONZAİ SATARKEN YAKALANDI

Yapılan takip sırasında Sergen B., iki ayrı kişiye 1'er paket bonzai sattıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin sakladığı 4 paket daha bonzai ele geçti. İçicilerin ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbet bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan Sergen B. hakkında yapılan soruşturma sırasında uyuşturucu satışıyla alakası olduğu belirlenen Turan Ç.'de gözaltına alındı. Her iki şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Samsun'da 2 kişiye bonzai satarken yakalandı


Samsun'da 2 kişiye bonzai satarken yakalandı

Samsun'da 2 kişiye bonzai satarken yakalandı

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