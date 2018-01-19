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Samsun'da alacak-verecek kavgası: 3 yaralı

Samsun Canik'te alacak-verecek meselesinde kan aktı. 3 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 19.01.2018 - 20:37..
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Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde sanayide motor ustası olduğu öğrenilen Ali D. ile dükkanına gelen müşterisi olan ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İzzet K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Ali D., bıçakla İzzet K.’yi sol böbrek üstünden yaraladı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen 2 esnaf ise Ali D.’nin elinden bıçağı almak isterken hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da alacak-verecek kavgası: 3 yaralı

YARALILAR HASTANEDE

Yaralı İzzet K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı Ali D. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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