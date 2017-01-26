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Samsun'da alternatif tatil

Doğa sporları meraklılarının tercih ettiği bir merkeze dönüşen Samsun, geniş olanaklar sağlıyor.

26.01.2017 - 17:10
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Nesligül Mısırlıgül, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Samsun'u anlattı: Atatürk’ün şehri Samsun, Karadeniz semalarında gezinirken yeşilliği ve uçsuz bucaksız altın sahilleriyle dikkat çeker.

Samsun'da alternatif tatil

Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının getirdiği bereketle canlanan bu zengin coğrafyada doğanın her tonuna rastlamak mümkündür. 23 kilometrelik plaj şehri taçlandırırken, irili ufaklı göller ve birbiri ardına sıralanan dağlar doğal bir güzellik oluşturur.

Samsun'dan görüntüler

Özellikle Karadeniz yağmurlarıyla ormanların canlandığı bahar aylarında, bu berrak manzaraları görmek benzersiz bir deneyimdir.

MUHTEŞEM MANZARALAR

Her yıl haziran ayında düzenlenen Kocadağ Yürüyüşü çeşitli etkinliklerle renklenir. Kışın kayaktan vazgeçemeyenlerin rotayı Akdağ’a çevirmesinde fayda vardır. Samsun’un Ladik ilçesine bağlı Akdağ’ın zirvesinde bin 788 rakımlı Uzunyazı Tepesi ile bin 404 rakımlı Yemişen Tepe arasında kurulan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi; uzun, geniş ve eğimli pistleriyle sporcuları ağırlar. Akdağ, aynı zamanda muhteşem kar manzaralarıyla foto safari ve tırmanış için de alternatif bir güzergâh oluşturur.

Samsun'da alternatif tatil

KARADENİZ'İN YÜKSELEN YILDIZLARINDAN

Akdağ’ın doğal çim alanları yaz aylarında çim kayağı yarışmalarına ev sahipliği yapar. Ladik Ovası’nın bir bölümünü kaplayan Ladik Gölü hem doğal güzelliği hem de ev sahipliği yaptığı yerel eğlencelerle Karadeniz’in yükselen yıldızlarındandır.

Yüzen torf adaları ve barındırdığı birçok kuş türleriyle doğa fotoğrafçıların büyük ilgisini çeken göl, yelken yarışlarıyla da ünlüdür. Su kayağı ve rüzgâr sörfü de gölde yapılabilecek aktivitelerden bazılarıdır.

Samsun'da alternatif tatil

KARADENİZ'İN MAVİLİKLERİNE AÇILIN

Samsun’un şehir merkezi de alternatif bir seyahat için uygun alanlar saklar. Limanın serin sularında cable ski yapabilir, ya da laser tipi yelkenlilerle Karadeniz’in maviliklerine açılabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkışının kutlandığı 19 Mayıs tarihinde Samsun’a yolunuz düşerse her sene düzenlenen off-shore yarışlarını izlemeden dönmemenizi öneriyoruz.

Samsun'da alternatif tatil

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