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Samsun'da 'ByLock'tan 2 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 18.05.2018 - 13:41..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandığı iddia edilen S.O., C.T. ve E.O.'yu 8 gün önce gözaltına aldı.

3 KİŞİDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.O. ve C.T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.O. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 'ByLock'tan 2 kişi tutuklandı

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