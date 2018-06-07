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Samsun'da çocuklar yangın çıkardı

Canik ilçesinde çocukların kullanılmayan eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangın paniğe yol açtı.

AA | 07.06.2018 - 19:27..
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Yavuz Selim Mahallesi Ege Sokağı'ndaki ağaçlık alanda çocukların kullanılmayan bazı eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. İhbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samsun'da çocuklar yangın çıkardı

5 EV TAHLİYE EDİLDİ

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de birer arazöz ve tankerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Polis ekipleri, alevlerin tehdit ettiği 5 evin tedbir amacıyla tahliyesini gerçekleştirdi. Konutların çevresine güvenlik şeridi çekti.

Geç geldiği iddiasıyla vatandaşların itfaiyeye tepki göstermesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem aldı.

Samsun'da çocuklar yangın çıkardı

1 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Ferdi Koşucu , yangının çocukların yaktığı ateş sonucu çıktığını ve bir anda yayıldığını söyledi. Koşucu, evinin de yangından zarar gördüğünü belirtti.

Samsun'da çocuklar yangın çıkardı

Samsun'da çocuklar yangın çıkardı


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