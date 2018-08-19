taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Samsun'da denize giren 4 genç boğuldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20), amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi.

DHA | 19.08.2018 - 16:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, saat 14.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde meydana geldi. Erkan Veral, kardeşi Kadir Veral, kuzeni Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) serinlemek için denize girdi.

Samsun'da denize giren 4 genç boğuldu

4 GENÇ BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

4 genç bir süre sonra dalgaların da etkisiyle gözden kayboldu. Bu sırada kıyıda bulunan Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral, denize girerek oğlu, yeğenleri ve arkadaşlarını kurtarmak istedi. Ancak Mehmet Veral da dalgaların arasında kayboldu. Çevredekilerin olayı sahil güvenliğe bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda dalgıç, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun'da denize giren 4 genç boğuldu

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dalgıçlar ve deniz polisinin yaptığı çalışma sonucu, boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Veral son anda kurtarılırken, 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. Mehmet Veral sudan çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

366
İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

153
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

112
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

377
Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

182
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

69
Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM