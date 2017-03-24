Samsun’da eğitim uçağı piste inerken takla attı

Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı.

EĞİTİM UÇAĞI TAKLA ATTI

Yalnız uçuş yapan pilot adayı Ecenaz Kalyoncu ikinci denemede inerken uçağın pervanesini piste sürttü, ardından uçak takla attı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan hafif yaralı kurtulan Kalyoncu, hastaneye götürüldü. Kırım sonrasında yangın ihtimaline karşı uçağa köpük sıkmak üzere giden itfaiye aracının takla atması sonucu da ARFF memuru Ömer Pat ve Mustafa Arıcı da yaralandı. Pat ve Arıcı da hastaneye kaldırıldı.