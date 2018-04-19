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Samsun'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 19.04.2018 - 16:29..
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan Salı günü Samsun'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

FUHŞA GEÇİT YOK

14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen 'Roko' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı.

Samsun'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

ARALARINDA EMEKLİ İMAM DA VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan emekli imam Muttalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. adliyeye sevk edildi.

Samsun'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Şüphelilerden Melek E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken emekli imam Muttalip V. ile Emre M., Selami S., Ramadan Ş., 'fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık yapmak ve yer temin etmek, fuhşa zorlamak' suçundan tutuklandı.

Samsun'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

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