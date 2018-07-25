Samsun'da İntihar girişimine vatandaşların tepkisi

Samsun'da eski eşiyle problem yaşayan ve bunalıma giren 21 yaşındaki Murat D., 16 katlı inşaat halindeki binanın çatı katına çıktı. İntihara teşebbüs eden ve çatıda yürekleri adeta ağza getiren genç için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de binanın önüne şişme yatak açtı. O sıradan gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak yoldan geçen vatandaşların ise gence büyük tepkisi oldu.

'ATLAMAK YÜREK İSTER'

İntiharı bir film gibi izleyerek ilk önce kendi aralarında "Atlar-Atlamaz" şeklinde yorum yapan vatandaşlar daha sonra gence dönerek, "İn lan aşağıya. Atlamak yürek ister" şeklinde bağırdı.

Daha sonra müzakereci tarafından ikna edilen genç gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.