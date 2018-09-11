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Samsun'da Irak uyruklu genç gasptan tutuklandı

Samsun'da Irak uyruklu genç cep telefonu ve para gasp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İHA | 11.09.2018 - 21:26..
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi.

IRAK UYRUKLU GENÇ 2 CEP TELEFONU VE 200 LİRA GASP ETTİ

Irak uyruklu Muhammed Ali Ahmed’in evine gelen Iraklı gençler 2 adet cep telefonu ve 200 lira parasını gasp etti. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili Irak uyruklu 18 yaşındaki Mustafa Qusay Ali Qusay’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı genç bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da Irak uyruklu genç gasptan tutuklandı

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