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Samsun’da sanayiyi su bastı

Samsun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan birçok dükkanı su bastı.

İHA | 07.09.2018 - 07:11..
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Akşam saatlerinde başlayan sağanak, Canik ilçesi Gülsan Sanayi esnafını olumsuz etkiledi. Rögarlar suyu taşımada yetersiz kalırken Belediyeevleri Kavşağı Samsun-Ordu karayolunun yan yolları suyla doldu.

Samsun’da sanayiyi su bastı

DÜKKAN SAHİPLERİ ÇARESİZ KALDI

Yan yolun alt kısmında bulunan dükkanların içi yarım metreye yakın suyla kaplandı. Dükkanlarının içini su basan esnaflar ne yapacaklarını şaşırdı. Alt yapının yetersiz olduğunu belirten esnaflar, her yağmurda aynı sorunla karşılatıklarını söyledi. Alt yapının iyileştirilmesini isteyen esnaflar yetkililerden yardım istedi.

Samsun’da sanayiyi su bastı

Suyla kaplı yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Suyun birikintilerinden olumsuz etkilenen bazı sürücüler ufak çaplı kazalara neden oldu. Olaya müdahale eden belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su birikintilerinin boşalmasını sağladı.

Samsun’da sanayiyi su bastı VİDEO

Samsun’da sanayiyi su bastı

Samsun’da sanayiyi su bastı

Samsun’da sanayiyi su bastı

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