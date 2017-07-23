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Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

23.07.2017 - 01:19
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Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık biranda savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Olayda yaralanan Göktuğ Tekcan, Alpuğ Tekcan ve Murat Aşar ile karşı gruptan Salih Semercioğlu ve Mehmet Semercioğlu ambiulanslarla götürüldükleri Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Aşar,  Alptuğ Tekcan, Göktuğ Tekcan ve Salih Semercioğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Semercioğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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